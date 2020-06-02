Бывший игрок сборной России назван главным алкоголиком современного футбола

https://static.news.ru/photo/bd044a12-a569-11ea-aed6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков стал героем материала хорватского издания Sportske Novosti под заголовком «Главный алкоголик современного футбола».

Бывший капитан сборной России и один из лучших полузащитников многих российских клубов Роман Широков имел возможности сделать более яркую карьеру, но у него были проблемы с алкоголем. Он был одним из главных пьяниц среди футболистов, — говорится в статье.

В материале также приводятся слова самого Широкова, который заявил, что в какой-то момент у него были серьёзные проблемы, а водка и виски почти стоили ему жизни, но он понял, что у него проблемы и он не хочет умирать молодым.

Экс-игрок «Зенита» признался, что после ухода из ЦСКА он был сильно разочарован и они с другом вышли выпить, а потом он два месяца бродил по стране и пил.

Широков — трёхкратный чемпион России, в составе «Зенита» выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

В прошлом году Широков покинул пост заместителя генерального директора московского «Динамо» из-за разногласий с тренерским штабом, писал NEWS.ru.