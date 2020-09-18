Экс-агент Левандовски обвинил футболиста в мошенничестве

https://static.news.ru/photo/a8ea9e18-fa5b-11ea-8672-fa163e074e61_660.jpg Роберт Левандовски Фото: _rl9/instagram.com

Бывший агент игрока «Баварии» Роберта Левандовски Цезари Кухарски подал иск и потребовал от него компенсации в размере €9 млн.

Как утверждает бывший агент, польский форвард якобы незаконно вывел средства компании RL Management и использовал их в личных целях.

Левандовски в ответ заявил, что Кухарски пытается его таким образом шантажировать, и назвал иск необоснованным, пишет Der Spiegel.

При этом издание утверждает, что есть некие документы, доказывающие, что сумма эта всё же поступила на счёт футболиста в Польше и, возможно, в обход немецких налоговых органов.

Как писал NEWS.ru, главный тренер красноярского футбольного клуба «Енисей» Александр Тарханов подтвердил информацию о скором переходе в болгарский ФК «Славия».