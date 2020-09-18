Экс-агент Левандовски обвинил футболиста в мошенничестве

Бывший агент игрока «Баварии» Роберта Левандовски Цезари Кухарски подал иск и потребовал от него компенсации в размере €9 млн.
Как утверждает бывший агент, польский форвард якобы незаконно вывел средства компании RL Management и использовал их в личных целях.
Левандовски в ответ заявил, что Кухарски пытается его таким образом шантажировать, и назвал иск необоснованным,
При этом издание утверждает, что есть некие документы, доказывающие, что сумма эта всё же поступила на счёт футболиста в Польше и, возможно, в обход немецких налоговых органов.
Как писал NEWS.ru, главный тренер красноярского футбольного клуба «Енисей» Александр Тарханов подтвердил информацию о скором переходе в болгарский ФК «Славия».
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