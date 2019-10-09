В преддверии отборочного матча чемпионата Европы — 2020 с командой Шотландии (10 октября, Москва, «Лужники», 21:45 мск) капитан и нападающий сборной России Артём Дзюба в общении с журналистами поделился ожиданиями от игры на главной арене страны, а также пристыдил шотландских репортёров, не верящих в свою национальную команду.

«Мы — не Испания, Португалия или Голландия, на классе никого не обыграем»

— Сборная России спустя год и три месяца после чемпионата мира впервые сыграет в «Лужниках». Насколько атмосфера этой арены повлияет на игру команды?

— Мы постоянно говорим о том, что играем дома, и особенно о том, что матч состоится в «Лужниках». Этот стадион особенный, наверное, его можно назвать олицетворением сборной России. Очень приятно играть в той атмосфере, которая была в «Лужниках» на чемпионате мира, поэтому хотел бы призвать всех болельщиков прийти на нашу игру с Шотландией, а всей стране — поддерживать сборную у телеэкранов. Двенадцатый игрок всегда приносил пользу, помогал российской сборной. Надеюсь, что, как и на чемпионате мира, болельщики снова погонят нас вперёд, и это поможет добиться результата, который нам необходим.

Стадион «Лужники» Сергей Лантюхов/News.ru

— Согласны, что в предстоящем матче наибольшую угрозу для сборной России представляет даже не соперник, а вероятная самоуспокоенность, учитывая комфортное турнирное положение? (вопрос шотландского журналиста)

— Вы как-то странно к своей сборной относитесь. В чём-то, кстати, напоминает нашу ситуацию перед чемпионатом мира. У Шотландии очень крепкая команда, хотя было удивительно, что она на старте отборочного турнира проиграла в Казахстане. Но, как мне кажется, против этого соперника нелегко всем, потому что на арене в Астане синтетическое поле. Но вообще-то у вас в национальной сборной играют футболисты из «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед», и изначально ещё до нашей первой встречи в Глазго шотландцев называли чуть ли не одними из фаворитов отборочной группы.

Но стоило нам обыграть Шотландию на выезде, как сразу всё поменялось: теперь, оказывается, это вовсе не сильная сборная. Но мы ни в коем случае так не считаем, уважаем шотландцев. Это очень крепкий соперник, который любит единоборства и умеет вести их. Против такого соперника всегда настраиваешься на все сто процентов. Сейчас все научились играть в футбол и у всех соперников хорошие команды. При этом мы — не Испания, не Португалия и не Голландия — на классе никого не обыграем. Поэтому на поле с шотландцами будем выполнять свои действия, свои задачи, которые мы будем решать, как сказал наш главный тренер Станислав Черчесов.

— Вы упомянули, что накануне чемпионата мира российские болельщики не верили в свою сборную. Как вам удалось переломить эту ситуацию?

— Только результатами — по-другому, мне кажется, невозможно это сделать. Думаю, вся страна видит наше отношение к болельщикам, то, что мы ценим их любовь и внимание к своей сборной. И всячески стараемся направить такие же чувства в обратную сторону, доказать, что мы такие же люди, представляющие свою страну. Нам это очень приятно. Добиваемся расположения болельщиков не только победами, но и самоотдачей, потому что в нашей команде безразличных людей нет. Мы можем выиграть, можем проиграть, но в любом случае отдадимся на поле полностью. В этом наша сила, а также в том, что мы — довольно-таки открытая сборная, наши двери всегда открыты для болельщиков. Так что это можно назвать нормальным человеческим результатом.

Болельщики сборной России Сергей Булкин/News.ru

«Когда Соболев адаптируется в сборной, тогда его и „поймаем“ — мило и по-доброму»

— У голкипера петербургского «Зенита» Андрея Лунёва в нынешнем сезоне было несколько результативных ошибок. В чём их причина? Не связано ли это с некими психологическими проблемами, мешающими вратарю играть на высоком уровне?

— Хотел бы заступиться за своего товарища. Мне не совсем понятно, почему в прессе началась не то что травля, а какие-то постоянные выпады по поводу якобы нестабильного психологического состояния Андрея [Лунёва]. Давайте посмотрим: Лунёв пропустил меньше всех в премьер-лиге, в Лиге чемпионов его команда один матч выиграла и один сыграла вничью. Он вообще не заслуживает всех этих разговоров вокруг себя, достоин ли он сборной. Мне кажется, это некрасиво, что со всех сторон идёт этот постоянный спич. У Андрея хороший вратарский уровень, и он достоин играть в сборной. Поэтому призываю вас поуважительнее относиться к Лунёву. А что касается ошибок, не ошибается тот, кто ничего не делает. А просто сидеть на диване и кричать, что он не ловит, — ну идите и сами поймайте! Я, конечно, извиняюсь, но меня вся эта ситуация немножко напрягает. Андрей — мой товарищ, хороший друг, и меня эти нападки на него даже обижают. И если Станислав Саламович его вызывает в сборную, а тренер вратарей Гинтарас Стауче работает с ним так же, как и с другими голкиперами, значит, у Лунёва есть тот уровень, который необходим для национальной команды. Так что прекратите, пожалуйста, все эти нападки! Команда не проигрывает, а отовсюду только и слышишь: «Лунёв, Лунёв...». Что за натура такая у наших людей: кого-то одного поймать и доставать его?!

— Как в сборной приняли новичка Александра Соболева? Много ли шуток в его адрес прилетело в том числе и от вас по поводу информации об интересе к форварду самарских «Крыльев» со стороны «Манчестер Юнайтед»?

— На мой взгляд, в нашу сборную влиться легко, тем более что Александр кого-то лучше знает в нынешнем составе, кого-то чуть хуже. Но особых шуток в адрес Соболева не было, потому что он сразу сам сказал, что все эти разговоры об интересе «МЮ» — просто слухи. Он сам их не подогревает, поэтому нужно дать ему немножко времени, чтобы адаптироваться в сборной, а потом уже шутить. Пока всё спокойно, не хотелось бы, чтобы Саша подумал, что мы испытываем к нему какую-то ревность. Есть время для шуток, есть время для «подколов», но сейчас не тот момент. Вот когда Саша адаптируется, мы его «поймаем» — мило и по-доброму.