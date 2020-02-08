Фото: AFP7/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба рассказал, что уже давно договорился о новом контракте с петербургской командой

Мы давно уже обо всём договорились. Хотелось в Англию, но не сложилось. Значит, моя земля Россия. По моим ощущениям, значит, я должен быть здесь, — сказал Дзюба в эфире телеканала...