Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба прокомментировал переход Фёдора Смолова из московского «Локомотива» в испанскую «Сельту».
Удивило, что его так легко отпустил «Локомотив». Видимо, у них и правда с Сёминым не срослось, — сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия 24».
Он также отметил, что для нападающего Александра Соболева переход в «Спартак» является удачным решением.
Ранее председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков рассказал подробности условий арендного соглашения Смолова в испанском клубе, писал NEWS.ru.
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