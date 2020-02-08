Фёдор Смолов Фёдор Смолов Фото: AFP7/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба прокомментировал переход Фёдора Смолова из московского «Локомотива» в испанскую «Сельту».

Удивило, что его так легко отпустил «Локомотив». Видимо, у них и правда с Сёминым не срослось, — сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что для нападающего Александра Соболева переход в «Спартак» является удачным решением.

Ранее председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков рассказал подробности условий арендного соглашения Смолова в испанском клубе, писал NEWS.ru.

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