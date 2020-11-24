Дзюба назвал главную проблему «Зенита» в Лиге чемпионов

https://static.news.ru/photo/f083cb70-2ede-11eb-8690-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал неудачное выступление своего клуба в нынешнем сезоне Лиги чемпионов после поражения от «Лацио» со счётом 1:3 и заметил, что трудности у команды, по всей видимости, в менталитете.

Дзюба также извинился перед болельщиками «Зенита» и отметил, что чемпион России не имеет права так выступать. По мнению нападающего, «с „Лацио“ можно играть», хотя это очень хорошая команда, которая опасна во всех своих действиях, сообщает «Спорт-Экспресс».

Мне кажется, проблема наша в менталитете. Пока мы не перестанем бояться и перекладывать ответственность, а каждый должен отвечать. Должна быть ответственность как командная, так и общая. Пока не будем менталитетом никого не бояться, а все время играть на победу, к сожалению, так и будем с опаской, — заметил Дзюба.

Он добавил, что европейцы играют раскованно и не опасаются соперника. Если «Зенит» будет осторожничать и дальше, то команда продолжит «зажиматься, чего-то бояться, пропускать, а потом отыгрываться», считает футболист.

По его мнению, если «Зенит» промежутками может показывать хорошую игру против соперников такого уровня, то это означает, что в таком стиле команда способна играть и весь матч. Дзюба выразил надежду на то, что эта тенденция когда-нибудь изменится.

Как сообщал NEWS.ru, 24 ноября «Зенит» уступил в гостях итальянскому «Лацио» со счётом 1:3 в матче Лиги чемпионов. Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил после игры, что в поражении российских коллективов в матчах Лиги чемпионов виноваты российская система футбола и лимит на легионеров по системе «8 + 17», когда 17 игроков должны быть российскими гражданами.