Футбольный агент: Семака после поражения «Зенита» не будет ждать увольнение

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Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что в поражении российских коллективов в матчах Лиги чемпионов виноваты российская система футбола и лимит на легионеров по системе «8+17», когда 17 игроков должны быть российскими гражданами.

Ну такое непонятное мы увидели. Наверное, самая скучная игра Лиги чемпионов. Опять проиграли, но это объективно, не виноват ни «Краснодар», ни «Зенит», виновата система. Семак хороший тренер, но он заложник лимита на легионеров. При всём уважении к Юре Жиркову, ну сколько можно уже играть? Это просто смешно. Не думаю, что Сергея Богдановича ждёт увольнение, — сказал Селюк корреспонденту NEWS.ru.

Петербургский «Зенит» на выезде уступил итальянскому «Лацио» со счётом 1:3. По итогам четырёх матчей команда Сергея Семака в группе Лиги чемпионов располагается на последнем месте, имея в активе только одно очко.

Ранее, как писал NEWS.ru, футбольный клуб «Краснодар» также уступил испанской «Севилье» со счётом 1:2. По словам эксперта, «быкам» необходимо было закрыть зоны и удерживать ничью, когда была такая возможность. Вместо этого команда то и дело шла в атаку.