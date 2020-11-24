Эксперт отреагировал на поражение «Краснодара» в матче Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/bc9974fe-2e8e-11eb-b1dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fckrasnodar

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал поражение «Краснодара» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Севильи» со счётом 1:2.

Как обычно российский клуб... Видно, что «Севилья», безусловно, сильнее. «Краснодар» мог зацепиться, но нельзя было в конце так играть, надо было закрыть зоны и удержать ничью. Я понимаю, что хочется выиграть, но что бы это дало? Надо понимать, что главное соревнование «быков» с «Ренном». И если бы им удалось удержать 1:1, то спокойно на своём поле можно играть вничью с «Ренном». «Челси», в свою очередь, всё для себя решили и могут выйти на «Краснодар» вторым составом. Команда Мурада Мусаева должна сейчас сосредоточиться, — сказал Селюк корреспонденту NEWS.ru.

В параллельном матче «Ренн» также проиграл английскому «Челси» со счётом 1:2, что обостряет борьбу за выход в Лигу Европы.

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