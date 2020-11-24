«Краснодар» проиграл «Севилье» в матче Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/ddf8f2fa-2e93-11eb-8d79-fa163e074e61_660.jpg Фото: fckrasnodar/Instsgram.com

Российский футбольный клуб «Краснодар» уступил испанской «Севилье» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, пропустив решающий мяч на 95-й минуте игры. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу испанцев.

Первыми счёт в матче открыли футболисты «Севильи»: уже на 5-й минуте встречи мяч в ворота «быков» забил полузащитник Иван Ракитич. «Краснодар» смог сравнять счёт во второй половине встречи благодаря голу Вандерсона с передачи полузащитника Кристоффера Олссона.

Ничейный счёт стал итогом основного времени матча, однако в компенсированное время «Севилья» смогла забить победный мяч, автором которого стал Мунир Эль-Хаддади.

«Краснодар», таким образом, набирает всего 1 очко и занимает третье место в турнирной таблице группы E. «Севилья» с 10 очками в активе занимает вторую строчку. Такое же количество очков и у лондонского «Челси». Ещё один соперник «быков» по группе — «Ренн» — также имеет 1 набранное очко.

Как сообщал NEWS.ru, «Краснодар» 21 ноября дома одержал победу над «Тамбовом» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

Еврокубковые матчи у «быков» не ладятся: в прошлой игре с испанской «Севильей» «Краснодар» умудрился проиграть в большинстве, имея преимущество в два мяча, пропустив три гола.