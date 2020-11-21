Вратарь «Краснодара» Сафонов пропустит матч против «Севильи»

https://static.news.ru/photo/cecf4700-2c1a-11eb-9968-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов пропустит матч четвёртого тура Лиги чемпионов против «Севильи», заявил главный тренер клуба Мурад Мусаев.

У Матвея нет шансов сыграть в Лиге чемпионов. Он сегодня в первый раз сдал отрицательный тест, — отметил Мусаев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Наставник также добавил, что у футболиста наблюдаются минимальные симптомы. Некоторое время назад Сафонов получил сомнительный результат теста на коронавирус.

21 ноября Сафонов не попал в заявку «Краснодара» на матч 15-го тура чемпионата России против «Тамбова». Вместо него место в воротах занял Евгений Городов. Игра завершилась победой краснодарского клуба со счётом 1:0.

В ближайший вторник, 24 ноября, «Краснодар» сыграет дома с «Севильей».

Сафонов является воспитанником «Краснодара», в основной команде клуба он дебютировал в августе 2017 года. Всего футболист провёл 73 матча во всех турнирах, пропустив 87 голов. Контракт вратаря истекает в июне 2023 года.

Ранее NEWS.ru писал, что «Краснодар» дома одержал победу над «Тамбовом» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

Судейство в матче осуществляла бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Единственный гол на 17-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла.