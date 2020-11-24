Хуже некуда: от игры «Зенита» в Лиге чемпионов хочется спать

https://static.news.ru/photo/a766ecd4-2ea1-11eb-9aff-fa163e074e61_660.jpg Фото: zenit_spb/Instagram.com

Если и есть какое-то проклятие, то точно у российских клубов в Лиге чемпионов. «Зенит» приехал в Италию к «Лацио», который обыграл петербургский коллектив даже без помощи болельщиков. Как итальянцы разобрались с командой Сергея Семака — в материале NEWS.ru.

Ещё не успели отойти от обидного поражения «Краснодара» против «Севильи» в ответной встрече Лиги чемпионов со счётом 1:2, как «Зенит» в гостях на третьей минуте пропускает гол от «Лацио» — нападающий Чиро Иммобиле просто ударил по воротам метров так с 25 и не прогадал. После этой неслучайной случайности «сине-бело-голубые» стали относиться к своей штрафной серьёзнее, правда, это абсолютно не помогло российскому коллективу. Буквально через 19 минут защитники допускают грубейшую ошибку, что позволило «Лацио» увеличить отрыв — и опять же дальним ударом. На этот раз отличился полузащитник Марко Пароло.

«Зенит», конечно, за 22 минуты успел удивить, и совсем не положительно. Однако на 25-й минуте петербуржцы сумели ответить за этот кошмар — нападающий Артём Дзюба получил мяч в чужой штрафной, развернулся и точно пробил в угол. Благодаря этому голу форвард стал лучшим бомбардиром из россиян в Лиге чемпионов, забив девять голов. Больше него никто не забивал. Так что в мировую историю он вошёл не только благодаря соей руке.

К 30-й минуте итальянцы немного сбавили обороты, «Зенит» выровнял игру, задействовал высокий прессинг и даже стал больше владеть мячом. Ну, и, очевидно, стал чаще забрасывать на Дзюбу, который до свистка на перерыв то и дело пытался зацепиться за шанс в чужой штрафной.

После перерыва римский коллектив начал очень активно, за что сначала поплатился Деян Ловрен, получивший жёлтую карточку, так что в следующей встрече мы его не увидим; а затем и весь «Зенит» — Барриос неудачно сыграл в своей штрафной, пытавшись отобрать мяч у Иммобиле, но попал ему в ногу. Английский арбитр абсолютно по делу назначил пенальти, который Чиро точно исполнил и сделал счёт 3:1 в пользу итальянцев.

Очень тяжело далась вторая половина игры гостям встречи, отбирать мяч на чужой половине поля практически не удавалось, не говоря о создании каких-то опасных моментов. Да, ряд футболистов «Зенита» не сумел отдохнуть, но глупо на это обращать внимание, когда все команды находятся в одинаковых условиях. В этом году устали все. Вон, «Лацио» же не только в защите выглядел чудесно, но и в нападении выглядел максимально уверенно — нашим коллективам стоит поучиться.

В целом, такая игра — мечта любого арбитра: грубых ошибок мало, моментов тоже, бегай себе спокойно, ничего всё равно не пропустишь.

К концу встречи футболисты чуть ли пешком не ходили. «Зениту» ничего не оставалось, как думать только о разнице забитых и пропущенных мячей. Ну и шансы на евровесну, опять же, такие же туманные, как и у «Краснодара». Петербуржцам жизненно важно выигрывать у бельгийского «Брюгге», который в параллельной встрече проиграл дортмундской «Боруссии» со счётом 0:3, чтобы весной оказаться в Лиге Европы.

Посмотрим, как в среду проявит себя московский «Локомотив». Пока что картина продолжает оставаться очень грустной.