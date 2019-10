Дзюба, забивший мяч в ворота «Бенфики», получил оценку 8.9 по десятибалльной шкале, Оздоеву поставили 8.27.

Lionel Messi is our #UCL player of the day from Wednesday's action after his man of the match display in @FCBarcelona 's 2-1 win over Inter https://t.co/z2YUS3pDIM pic.twitter.com/XginiSqGI6