Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Болельщики голландского футбольного клуба «Аякс» перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» превратили фонтан на площади испанского города в ванну, полную пены.

Фанаты добавили в фонтан моющее средство и выложили видео в Интернет. «Валенсия», за которую выступает российский атакующий полузащитник Денис Черышев, на своём поле потерпела крупное поражение от «Аякса» со счётом...