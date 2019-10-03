Артём Дзюба Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба и полузащитник петербургского клуба Магомед Оздоев попали в символическую сборную второго игрового дня второго тура группового этапа Лиги чемпионов по версии WhoScored.

Дзюба, забивший мяч в ворота «Бенфики», получил оценку 8.9 по десятибалльной шкале, Оздоеву поставили 8.27.

«Зенит» дома одержал победу над португальской «Бенфикой» со счётом 3:1 (1:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G.

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