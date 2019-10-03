Нападающий «Зенита» Артём Дзюба и полузащитник петербургского клуба Магомед Оздоев попали в символическую сборную второго игрового дня второго тура группового этапа Лиги чемпионов по версии WhoScored.
Дзюба, забивший мяч в ворота «Бенфики», получил оценку 8.9 по десятибалльной шкале, Оздоеву поставили 8.27.
Lionel Messi is our— WhoScored.com (@WhoScored)
#UCLplayer of the day from Wednesday's action after his man of the match display in @FCBarcelona's 2-1 win over Inter https://t.co/z2YUS3pDIM pic.twitter.com/XginiSqGI6 October 3, 2019
«Зенит» дома одержал победу над португальской «Бенфикой» со счётом 3:1 (1:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G.
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