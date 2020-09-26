Дубль Хашимото позволил «Ростову» одержать победу в матче с «Арсеналом»

https://static.news.ru/photo/3f098c00-00ca-11eb-93ba-fa163e074e61_660.jpg Кенто Хашимото Фото: Футбольный клуб

«Ростов» на выезде одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Туле завершилась со счётом 3:2. В составе гостей дубль оформил Кенто Хашимото (13-я и 39-я минуты), ещё один гол на счету Евгения Чернова (13). Среди хозяев поля отличились Эванс Кангва (9) и Кадри Мохаммед (90+4).

Примечательно, что на 66-й минуте матча «Ростов» остался в меньшинстве из-за удаления Данилы Глебова.

«Ростов» с 17 очками находится на третьем месте в турнирной таблице. «Арсенал» (8) остаётся на 12-й строчке.

Ранее NEWS.ru писал, что футболист Айртон стал настоящей «палочкой-выручалочкой» для московского «Спартака» в матче чемпионата России с «Тамбовом», заявил бывший главный тренер российской сборной Борис Игнатьев.

По его словам, «Тамбов» в первом тайме довольно удачно оборонялся, закрывал все зоны и не давал «Спартаку» игрового пространства.