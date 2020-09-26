Эксперт оценил игру футболиста Айртона в матче с «Тамбовом»

https://static.news.ru/photo/8d636df8-0007-11eb-9b53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Официальный сайт футбольного клуба «Спартак» (Москва)

Футболист Айртон стал настоящей «палочкой-выручалочкой» для московского «Спартака» в матче чемпионата России с «Тамбовом», заявил бывший главный тренер российской сборной Борис Игнатьев.

В «Спартаке» палочкой-выручалочкой оказался Айртон, который помог сегодня команде, забив два гола. В целом игра получилась равная, хотя психологическое преимущество было на стороне «Спартака», — отметил Игнатьев в беседе с РИА Новости.

По его словам, «Тамбов» в первом тайме довольно удачно оборонялся, закрывал все зоны и не давал «Спартаку» игрового пространства. К сожалению, во втором тайме команда «подустала», им не хватило скорости передвижения и принятия решений, заключил Игнатьев.

В субботу, 26 сентября, «Спартак» победил «Тамбов» со счётом 2:0 в гостевом матче 9-го тура чемпионата России.

Ранее NEWS.ru писал, что теннисист Евгений Кафельников оценил игру московского футбольного клуба «Спартак» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).