Дубль Айртона принёс «Спартаку» победу над «Тамбовом»

https://static.news.ru/photo/205e88ae-0003-11eb-b779-fa163e074e61_660.jpg Фото: Официальный сайт футбольного клуба «Спартак»

Московский «Спартак» победил «Тамбов» на выезде в матче девятого тура Российской премьер-лиги.

Встреча в Саранске, где проводят свои домашние матчи тамбовчане, завершилась со счётом 2:0 в пользу москвичей. Оба гола были забиты ближе к концу встречи. На 75-й и 83-й минутах отличился бразильский защитник «красно-белых» Айртон.

Второй мяч, забитый из-за пределов штрафной площади, получился особенно ярким. Для бразильца эти голы стали первыми в РПЛ, ранее он забивал за «Спартак» в Кубке России. Впервые в стартовом составе москвичей появился нападающий Александр Кокорин.

«Спартак» идёт на первом месте в турнирной таблице с 20 очками. Москвичей имеет шанс догнать петербургский «Зенит», который в девятом туре играет с «Уфой». Тамбов имеет в активе семь очков и находится на 13-м месте.

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