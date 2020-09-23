«Спартак» проявил интерес к футболисту «Бенфики»

Московский футбольный клуб «Спартак» проявил интерес к защитнику лиссабонской «Бенфики» Томашу Таварешу.
Соответствующую информацию представил Сhampionat.com.
Как сообщается, «Спартак» рассматривает футболиста в качестве кандидата на позицию правого защитника.
Тавареш является воспитанником «Бенфики». Он выступает за основной состав команды с 2019 года и провёл 26 матчей во всех турнирах. Контракт футболиста с лиссабонским клубом рассчитан до июня 2024 года.
Ранее NEWS.ru писал, что защитник лондонского «Тоттенхэма» Серж Орье не стал переходить в «Спартак».
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