«Спартак» проявил интерес к футболисту «Бенфики»

https://static.news.ru/photo/f92e3b98-fdc4-11ea-834b-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/tomas_tavares84

Московский футбольный клуб «Спартак» проявил интерес к защитнику лиссабонской «Бенфики» Томашу Таварешу.

Соответствующую информацию представил Сhampionat.com.

Как сообщается, «Спартак» рассматривает футболиста в качестве кандидата на позицию правого защитника.

Тавареш является воспитанником «Бенфики». Он выступает за основной состав команды с 2019 года и провёл 26 матчей во всех турнирах. Контракт футболиста с лиссабонским клубом рассчитан до июня 2024 года.

Ранее NEWS.ru писал, что защитник лондонского «Тоттенхэма» Серж Орье не стал переходить в «Спартак».