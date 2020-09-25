Кафельников прокомментировал игру «Спартака» в новом сезоне

Теннисист Евгений Кафельников оценил игру московского футбольного клуба «Спартак» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).
Вышли играть в дерби с ЦСКА — и там было всё ясно. Посмотрим, как сыграют с петербургским «Зенитом», после матча с чемпионом можно будет делать выводы, — отметил Кафельников, слова которого приводит «Газета.Ru».
В текущем сезоне РПЛ подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 17 очков.
Ранее NEWS.ru писал, что «Спартак» проявил интерес к защитнику лиссабонской «Бенфики» Томашу Таварешу.
«Спартак» рассматривает футболиста в качестве кандидата на позицию правого защитника.