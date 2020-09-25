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Кафельников прокомментировал игру «Спартака» в новом сезоне

21:17, 25 сентября 2020 11
Фото: vk.com/fcsm_official

Теннисист Евгений Кафельников оценил игру московского футбольного клуба «Спартак» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

Вышли играть в дерби с ЦСКА — и там было всё ясно. Посмотрим, как сыграют с петербургским «Зенитом», после матча с чемпионом можно будет делать выводы, — отметил Кафельников, слова которого приводит «Газета.Ru».

В текущем сезоне РПЛ подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 17 очков.

Ранее NEWS.ru писал, что «Спартак» проявил интерес к защитнику лиссабонской «Бенфики» Томашу Таварешу.

«Спартак» рассматривает футболиста в качестве кандидата на позицию правого защитника.

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