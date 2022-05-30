«Достойный поступок»: футболист «Спартака» о бойкоте фанатов из-за Fan ID Футболист «Спартака» Игнатов поддержал болельщиков за бойкот матчей из-за Fan ID

Михаил Игнатов / Фото Edgar Breshchanov/Global Look Press

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов оценил решение фанатов красно-белых бойкотировать матчи с участием команды в знак протеста против введения паспорта болельщика (Fan ID). 22-летний игрок считает, что болельщики, отказываясь от поддержки команды на стадионе, поступают правильно.

Это достойный поступок. Они не отказываются от своих принципов, держат своё слово. Я их полностью в этом поддерживаю, — рассказал Игнатов в интервью «Чемпионат.com».

29 мая хавбек принял участие в финале Кубка России против «Динамо» (2:1) в котором отметился голевым пасом. Встреча прошла на стадионе «Лужники» в Москве и собрала больше 69 тысяч болельщиков.

Фанатские объединения «Спартака» в конце января приняли коллегиальное решение бойкотировать матчи команды из-за закона о введении Fan ID. Оформление паспорта болельщика должно стать обязательным для посещения болельщиками футбольных матчей в России со следующего сезона.