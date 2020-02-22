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Полузащитник футбольного клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов, получивший серьёзную травму во время тренировки казанской команды, признался, что этот случай был неожиданным для него.

Ранее ему диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости и разрыв межберцового синдесмоза

Вчера был жесткий момент, независящий от меня — и от этого было ещё тяжелее. Но прошли сутки, и я принял ситуацию и осознал, что произошло. Я не держу никаких обид, так как произойти это может с каждым, да, и вернуть время назад нельзя, — написал спортсмен в Instagram.

Тарасов не собирается опускать руки. Для него этот случай ещё один повод собраться с силами и доказать, что он может восстановиться и хорошо играть. кроме того, футболист поблагодарил всех своих поклонников за поддержку.

Как писал NEWS.ru, футбольный клуб «Рубин» выступил с заявлением по поводу травмы полузащитника команды Дмитрия Тарасова, в котором говорится, что игрок получил болезненный удар на тренировке и сразу покинул поле.