Директор «Уфы» рассказал о здоровье главного тренера

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Гендиректор футбольного клуба «Уфа» Ринат Шайбеков рассказал, почему команда прибыла на матч 17-го тура РПЛ без главного тренера Рашида Рахимова.

По его словам, перед вылетом у тренера подскочило давление, поэтому в клубе решили, что ему лучше оказаться от перелёта.

Главный тренер остался в Сочи, там у нас проходят тренировки, — уточнил Шайбеков.

Он добавил, что в понедельник, 7 декабря, команда вернётся в Сочи и воссоединится с тренером, после чего продолжит готовиться к оставшимся турам РПЛ, передаёт Sport24.

Как писал NEWS.ru, ранее в «Уфе» сообщили, что у Рахимова проблемы со здоровьем. Состояние здоровья главного тренера сейчас опасений не вызывает, однако отправиться на игру вместе со своими подопечными он не смог.

Встреча «Ростова» и «Уфы» пройдёт в донской столице 6 декабря. Начало — в 14:00.