https://static.news.ru/photo/c269cb36-d9f8-11e9-b4ca-fa163e074e61_660.jpg Питер Мур Фото: Gamerscoreblog/flickr.com

Главный исполнительный директор английского футбольного клуба «Ливерпуль» Питер Мур остался в больнице с болельщиком команды, который подвергся нападению в баре Неаполя во вторник перед матчем Лиги чемпионов.

По сообщению местной полиции, двое болельщиков «Ливерпуля» в возрасте 26 и 46 лет, приехавших в Неаполь на матч Лиги чемпионов против «Наполи», пострадали в результате нападения группы мужчин на скутерах. Пострадавшие получили серьёзные порезы и ссадины на голове, однако после оказанной медицинской помощи смогли попасть на игру.

Один из них потерял сознание во время перерыва матча из-за потери крови, после чего болельщика доставили в больницу. Мур оставался с ним, о чём написал на своей странице в Twitter.

Я сейчас в больнице со Стивеном. Мы не оставим его, пока не почувствуем, что с ним всё в порядке, — написал Мур.

I’m at the hospital with Steven right now. We will not leave him until we are comfortable that he’s fine, so can everyone stop worrying for now. Trying to get him seen by a doctor, but there’s a distinct lack of urgency here from the police and medical staff. https://t.co/5ZCkWs2M65 — Peter Moore (@PeterMooreLFC) September 17, 2019

Позже он добавил, что персонал больницы и полиция помогли Стивену, а также поблагодарил всех за беспокойство.

Напомним, что действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» потерпел поражение от «Наполи» — 0:2 (0:0). Ранее News.ru писал об итогах первого игрового дня группового этапа Лиги чемпионов.