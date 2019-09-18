Питер Мур Питер Мур Фото: Gamerscoreblog/flickr.com

Главный исполнительный директор английского футбольного клуба «Ливерпуль» Питер Мур остался в больнице с болельщиком команды, который подвергся нападению в баре Неаполя во вторник перед матчем Лиги чемпионов.

По сообщению местной полиции, двое болельщиков «Ливерпуля» в возрасте 26 и 46 лет, приехавших в Неаполь на матч Лиги чемпионов против «Наполи», пострадали в результате нападения группы мужчин на скутерах. Пострадавшие получили серьёзные порезы и ссадины на голове, однако после оказанной медицинской помощи смогли попасть на игру.

Один из них потерял сознание во время перерыва матча из-за потери крови, после чего болельщика доставили в больницу. Мур оставался с ним, о чём написал на своей странице в Twitter.

Я сейчас в больнице со Стивеном. Мы не оставим его, пока не почувствуем, что с ним всё в порядке, — написал Мур.

Позже он добавил, что персонал больницы и полиция помогли Стивену, а также поблагодарил всех за беспокойство.

Напомним, что действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» потерпел поражение от «Наполи» — 0:2 (0:0). Ранее News.ru писал об итогах первого игрового дня группового этапа Лиги чемпионов.

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