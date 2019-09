По сообщению местной полиции, двое болельщиков «Ливерпуля» в возрасте 26 и 46 лет, приехавших в Неаполь на матч Лиги чемпионов против «Наполи», пострадали в результате нападения группы мужчин на скутерах. Пострадавшие получили серьёзные порезы и ссадины на голове, однако после оказанной медицинской помощи смогли попасть на игру.

Один из них потерял сознание во время перерыва матча из-за потери крови, после чего болельщика доставили в больницу. Мур оставался с ним, о чём написал на своей странице в Twitter.