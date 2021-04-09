Дубль Погребняка не помог «Уралу» в большинстве обыграть «Динамо»

https://static.news.ru/photo/e0507a24-9adf-11eb-a849-96000091f725_660.jpg Павел Погребняк Фото: fc-ural.ru

Московское «Динамо» на домашней «ВТБ Арене» сыграло вничью 2:2 с «Уралом» (Екатеринбург) в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). У хозяев отличились Иван Ордец (47-я минута) и Арсен Захарян (71). У гостей дублем отметился Павел Погребняк (43, 75).

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьский получил на 56-й минуте вторую жёлтую карточку и покинул поле. Столичный клуб занимает пятую строчку в РПЛ с 43 очками. «Урал» расположился на 12-й позиции с 30 очками. В следующем туре «Динамо» сыграет 17 апреля на выезде с волгоградским «Ротором», «Урал» на следующие сутки встретится дома с казанским «Рубином».

ФК «Краснодар» в гостевой встрече 25-го тура РПЛ уступил тульскому «Арсеналу» со счётом 0:1. Отличился на 62-й минуте Горан Чаушич. Защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий вышел на поле впервые после травмы, пропустив 491 день. «Оружейники» не могли одолеть «Краснодар» с 29 сентября 2017-го (1:0), потерпев поражение во всех шести матчах.

Выезд «Краснодара» стал первым под руководством Виктора Гончаренко, возглавившего команду 6 апреля после ухода из ЦСКА. Он сменил Мурада Мусаева, подавшего в отставку на фоне разгромного домашнего поражения в матче 24-го тура от грозненского «Ахмата» (0:5).

ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл «Сочи» из одноимённого города со счётом 2:1 в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась на стадионе «Фишт». В составе «сине-бело-голубых» оба мяча забил Сердар Азмун (63-я и 80-я минуты). У «Сочи» отличился Никита Бурмистров (58), писал NEWS.ru.