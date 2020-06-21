«Динамо» официально рассказал о заболевших коронавирусом футболистах

Московский футбольный клуб «Динамо» официально заявил о случаях заражения коронавирусом среди игроков команды.
Отмечается, что коронавирус был выявлен у трёх футболистов — Клинтона Н`Жи, Шарля Каборе и Себастиана Шиманьского. Они отправлены на двухнедельный карантин. Остальные члены команды, тренерский штаб и обслуживающий персонал со вчерашнего дня находятся на учебно-тренировочной базе клуба в Новогорске в закрытом режиме, сообщает пресс-служба «Динамо».
Клуб выразил благодарность руководству «Краснодара», которое согласилось перенести матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее NEWS.ru сообщал, что бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило перенос матча 23-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Динамо» на 19 июля. Изначально игра должна была состояться 21 июня в 20:00 мск.
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