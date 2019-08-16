https://static.news.ru/photo/ccd9ae9c-c0d0-11e9-8bd9-fa163e074e61_660.jpg Александр Димидко Фото: Елена Рыбакова/soccer.ru/CC BY-SA 3.0

Бывший защитник тульского «Арсенала» Александр Димидко заявил, что разрывает контракт с московским «Араратом» из-за отсутствия у клуба финансирования.

Только Денис Сарсания да администратор стараются что-то сделать, но подпитки от руководства нет, — рассказал он.

По словам футболиста, перешедшего летом в «Арарат» из «Химок», он планирует найти команду до конца трансферного окна.

Димидко также отметил, что поступил на курсы тренеров, однако у него ещё есть силы, чтобы продолжить спортивную карьеру. Своим приоритетом он назвал ФНЛ, передаёт Sportbox .

Ранее News.ru писал, что 29-летний нападающий и свободный агент Марио Балотелли мог подписать контракт с футбольным клубом «Локомотив». Но руководство московской команды отклонило предложение, заявив, что линия атаки укомплектована.