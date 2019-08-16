Бывший защитник тульского «Арсенала» Александр Димидко заявил, что разрывает контракт с московским «Араратом» из-за отсутствия у клуба финансирования.
Только Денис Сарсания да администратор стараются что-то сделать, но подпитки от руководства нет, — рассказал он.
По словам футболиста, перешедшего летом в «Арарат» из «Химок», он планирует найти команду до конца трансферного окна.
Димидко также отметил, что поступил на курсы тренеров, однако у него ещё есть силы, чтобы продолжить спортивную карьеру. Своим приоритетом он назвал ФНЛ, передаёт
Ранее News.ru писал, что 29-летний нападающий и свободный агент Марио Балотелли мог подписать контракт с футбольным клубом «Локомотив». Но руководство московской команды отклонило предложение, заявив, что линия атаки укомплектована.