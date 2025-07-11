Сбежавшему с Украины гимнасту Ковтуну одобрили смену гражданства Сбежавший с Украины гимнаст Ковтун сменил гражданство на хорватское

Международная федерация гимнастики (FIG) официально одобрила переход 21-летнего украинского гимнаста Ильи Ковтуна в сборную Хорватии, сообщается на сайте организации. Решение о смене спортивного гражданства было принято 9–10 июля на заседании исполнительного комитета FIG в Лозанне.

Ковтун завоевал серебро на брусьях на недавних Олимпийских играх в Париже. В его активе серебряная и бронзовая медали чемпионатов мира, а также четыре золота европейских первенств.

Ранее Ковтун рассказал, что ему было грустно после решения о смене гражданства. Украинцы стали агрессивнее из-за ухудшения их проблем, добавил гимнаст. Спортсмен объяснил, что сменил гражданство не только из-за российской спецоперации на Украине, но других причин своего решения уточнять не стал.

Ранее легкоатлетка Полина Эскина получила право выступать за сборную Израиля. Смена спортивного гражданства с российского на израильское официально была зарегистрирована на сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 28 марта.