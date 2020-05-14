В четверг, 14 мая, состоялось собрание совета директоров ФК «Локомотив», на котором на пост главного тренера основной команды клуба был единогласно утверждён Марко Николич. Сербский специалист приступит к исполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года. Между тем совет директоров и менеджмент клуба выразили огромную благодарность Юрию Сёмину, у которого 31 мая 2020-го истекает срок действия контракта, отметив, что с его именем связаны громкие победы «Локомотива». Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Игорь Лебедев и болельщик команды в эксклюзивном интервью NEWS.ru поделился мнением о решении руководства «красно-зелёных», а также возмутился выбором кандидатуры на пост наставника коллектива.

— Это безумное решение, которое могло принять руководство клуба на сегодняшний день. Более нелогичного, не укладывающегося в рамки разума, не поддающегося никакому спортивному объяснению, я как болельщик «Локомотива» не вижу. Если бы клуб плёлся в хвосте турнирной таблицы или стоял на грани вылета в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), если бы у него были серьёзные финансовые проблемы и не было возможности оплачивать дорогого тренера, я понимаю, — начал Лебедев.

— Может ли составить Марко Николич конкуренцию Юрию Сёмину?

— Изначально выгонять человека, который, придя в клуб в 2016 году в третий раз, каждый год завоёвывает вместе с командой трофеи — возмутительно! Я не представляю, как можно убить курицу, которая несёт золотые яйца? Ладно бы позвали Хосепа Гвардиолу, Зинедина Зидана, Арсена Венгера или Жозе Моуриньо! Но кого позвали, кто это? Какой Николич, какой серб? Кто о нём слышал вообще до прихода в великий российский клуб? Что он выиграл, где он вообще играл? Чемпионат Сербии на каком месте? На последнем? Кого позвали? Тем более сейчас! Дали бы доиграть хотя бы чемпионат. Я уверен, Юрий Павлович вывез бы «Локомотив» в третий раз в Лигу чемпионов и ушёл бы победителем. Мы не знаем закулисных игр, но так делать нельзя.

Марко Николич Michalis Karagiannis/Global Look Press

— Болельщики «железнодорожников» сумеют простить такой поступок, учитывая, что сезон ещё может быть доигран?

— Я считаю, что болельщики «Локомотива» не простят этого поступка генеральному директору Василию Кикнадзе. Как только будет возможность вернуться на трибуны, я уверен, что мы увидим баннеры, как в своё время видели надписи «Уберите бабу из клуба» в адрес госпожи Смородской. Так и сейчас мы увидим баннер в адрес Кикнадзе. Он не профессиональный человек, мало имеющий отношение к спорту и футболу в частности. До него в «Локомотиве» были куда более самостоятельные и спортивно развитые люди: тот же господин Филатов, который начинал с Юрием Павловичем, Николай Наумов, который был до прихода Смородской. Но такую непростительную ошибку, которую допустил Кикнадзе, не совершил бы никто.

— Сможет ли «Локо» без Сёмина сохранить за собой второе место в турнирной таблице?

— Я уверен, что сейчас, к огромному сожалению для меня как болельщика, «Локомотив» будет бороться за попадание в Лигу Европы, но не более того.