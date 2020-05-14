В четверг, 14 мая, состоялось собрание совета директоров ФК «Локомотив», на котором на пост главного тренера основной команды клуба был единогласно
— Это безумное решение, которое могло принять руководство клуба на сегодняшний день. Более нелогичного, не укладывающегося в рамки разума, не поддающегося никакому спортивному объяснению, я как болельщик «Локомотива» не вижу. Если бы клуб плёлся в хвосте турнирной таблицы или стоял на грани вылета в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), если бы у него были серьёзные финансовые проблемы и не было возможности оплачивать дорогого тренера, я понимаю, — начал Лебедев.
— Может ли составить Марко Николич конкуренцию Юрию Сёмину?
— Изначально выгонять человека, который, придя в клуб в 2016 году в третий раз, каждый год завоёвывает вместе с командой трофеи — возмутительно! Я не представляю, как можно убить курицу, которая несёт золотые яйца? Ладно бы позвали Хосепа Гвардиолу, Зинедина Зидана, Арсена Венгера или Жозе Моуриньо! Но кого позвали, кто это? Какой Николич, какой серб? Кто о нём слышал вообще до прихода в великий российский клуб? Что он выиграл, где он вообще играл? Чемпионат Сербии на каком месте? На последнем? Кого позвали? Тем более сейчас! Дали бы доиграть хотя бы чемпионат. Я уверен, Юрий Павлович вывез бы «Локомотив» в третий раз в Лигу чемпионов и ушёл бы победителем. Мы не знаем закулисных игр, но так делать нельзя.
— Болельщики «железнодорожников» сумеют простить такой поступок, учитывая, что сезон ещё может быть доигран?
— Я считаю, что болельщики «Локомотива» не простят этого поступка генеральному директору Василию Кикнадзе. Как только будет возможность вернуться на трибуны, я уверен, что мы увидим баннеры, как в своё время видели надписи «Уберите бабу из клуба» в адрес госпожи Смородской. Так и сейчас мы увидим баннер в адрес Кикнадзе. Он не профессиональный человек, мало имеющий отношение к спорту и футболу в частности. До него в «Локомотиве» были куда более самостоятельные и спортивно развитые люди: тот же господин Филатов, который начинал с Юрием Павловичем, Николай Наумов, который был до прихода Смородской. Но такую непростительную ошибку, которую допустил Кикнадзе, не совершил бы никто.
— Сможет ли «Локо» без Сёмина сохранить за собой второе место в турнирной таблице?
— Я уверен, что сейчас, к огромному сожалению для меня как болельщика, «Локомотив» будет бороться за попадание в Лигу Европы, но не более того.
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