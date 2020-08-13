Далер Кузяев может продолжить карьеру в «Бешикташе»

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Футбольный клуб «Бешикташ» (Стамбул) начал переговоры о контракте с российским полузащитником Далером Кузяевым.

Об этом сообщил турецкий журналист Серкан Дикме в Twitter. Соглашение 27-летнего Кузяева с «Зенитом» истекло, а новое пока не подписано, поэтому россиянин может перейти в турецкий клуб на правах свободного агента, если его устроят предложенные условия.

ÃZEL || BeÅiktaÅ, Zenit ile sÃ¶zleÅmesi sona eren orta saha oyuncusu Daler Kuzyaevâi kadrosuna katmak iÃ§in gÃ¶rÃ¼Åmelere baÅladÄ±. @HaberGlobal



BeÅiktaÅ yÃ¶netimi, bonservisi elinde olan Daler Kuzyaevâe resmi teklif yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor. — Sercan Dikme (@sercan_dikme) August 12, 2020

Кузяев перешёл в «Зенит» из «Терека» (ныне «Ахмат») в 2017 году. В составе петербуржцев полузащитник дважды становился чемпионом России (в 2019 и в 2020 годах). За три сезона в составе «сине-бело-голубых» Кузяев провёл в РПЛ 64 матча, в которых забил восемь голов. Вместе со сборной России в 2018 году он дошёл до четвертьфинала чемпионата мира.

Ранее NEWS.ru писал о переходе голкипера Станислава Крицюка из «Краснодара» в «Бешикташ».