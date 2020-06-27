Футбол

Вратарь «Краснодара» продолжит карьеру в «Бешикташе»

17:01, 28 июня 2020 10
Станислав Крицюк Станислав Крицюк Фото: fckrasnodar.ru

Российский вратарь футбольного клуба «Краснодар» Станислав Крицюк перейдёт в турецкий «Бешикташ».

Руководство турецкой команды уже достигло предварительной договорённости с футболистом, сообщает Ortacizgi.

Действующее соглашение Крицюка с «Краснодаром» заканчивается 31 июля 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл за краснодарскую команду шесть матчей.

NEWS.ru сообщал, что московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с атакующим полузащитником Гочей Гогричиани. Футболист начнёт своё выступление за ЦСКА со следующего сезона, так как в текущем не может быть заявлен.

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