ЦСКА выиграл у «Химок» в первом матче нового сезона РПЛ

https://static.news.ru/photo/848565e2-d988-11ea-9cb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский ЦСКА нанёс поражение подмосковным «Химкам». Встреча закончилась со счётом 2:0. Она стала первой в сезоне-2020/21 Российской премьер-лиги.

Гости открыли счёт на 18-й минуте. Отличился полузащитник Константин Кучаев. Этот гол стал для него первым в чемпионате России. До этого полузащитник забивал в ворота «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов 27 сентября 2017 года.

Второй раз ворота «красно-чёрных» на 45-й минуте первого тайма поразил Алан Дзагоев. В начале второго тайма футболист получил травму. Его заменил Арнор Сигурдссон.

На 84-й минуте матча в составе «армейцев» дебютировал 21-летний нападающий Адольфо Гайч, который перешёл в ЦСКА в среду, 5 августа. Он вышел на замену вместо Ивана Облякова.

Впервые с июня 2019 года за ЦСКА в национальном турнире не сыграл 22-летний хорват Никола Влашич. Полузащитник получил травму. Примечательно, что первый раз с 1999 года в основном составе ЦСКА на поле не вышел ни один легионер.

Подмосковный клуб «Химки» последний раз выступал в РПЛ в сезоне-2009.

Во втором туре «армейцы» сыграют на своём поле с «Тамбовом», а «Химки» проведут гостевой матч с «Сочи».

NEWS.ru писал, что клубы РПЛ предложили ограничить число футболистов, которых можно арендовать. Также в РПЛ проголосовали за исключение практики дополнительных трансферных выплат.