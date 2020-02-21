Фото: PFC CSKA MOSCOW/facebook.com

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», заявлен за свою новую команду в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Заявка появилась на официальном сайте РПЛ. «Сочи» официально объявил о переходе Кокорина 17 февраля. В тот же день футболист отметился дублем в товарищеском матче против московского «Динамо». Ранее Кокорин предложил...