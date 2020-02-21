Фото: PFC CSKA MOSCOW/facebook.com

Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл швейцарский «Рапперсвиль-Йона» со счётом 3:0 в товарищеском матче на тренировочном сборе в Испании.

В составе московской команды отличились защитник Игорь Дивеев (17-я минута), полузащитник Константин Марадишвили (76) и защитник Седрик Гогуа (88).

Ранее ЦСКА принял решение не подписывать контракт с нападающим «КАМАЗа» Давидом Караевым, который участвовал в сборах «армейцев», писал NEWS.ru.

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