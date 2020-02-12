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Московский футбольный клуб ЦСКА принял решение не подписывать контракт с нападающим «КАМАЗа» Давидом Караевым, который участвовал в сборах «армейцев».

ЦСКА поблагодарил команду из Набережных Челнов и Караева за работу.

Ранее стало известно, что Алексей и Василий Березуцкие вернулись в московский клуб через полтора года после завершения карьеры футболистов. Они назначены заместителями генерального директора ЦСКА Романа Бабаева по спортивным вопросам, писал NEWS.ru.

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