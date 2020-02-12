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Михаил Щипанов
Московский футбольный клуб ЦСКА принял решение не подписывать контракт с нападающим «КАМАЗа» Давидом Караевым, который участвовал в сборах «армейцев».
ЦСКА поблагодарил команду из Набережных Челнов и Караева за работу.
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Ранее стало известно, что Алексей и Василий Березуцкие вернулись в московский клуб через полтора года после завершения карьеры футболистов. Они назначены заместителями генерального директора ЦСКА Романа Бабаева по спортивным вопросам, писал NEWS.ru.
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Бывший защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий поддержал решение нападающего «Зенита» Александра Кокорина не переходить в аренду в «Сочи».
Если Саша действительно не знал, что его без его ведома отправили в «Сочи», то это по меньшей мере не очень красиво. Считаю, он поступил правильно, отказавшись куда-либо ехать, — цитирует...
ЦСКА отказался подписывать контракт с Караевым