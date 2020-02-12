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Бывший защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий поддержал решение нападающего «Зенита» Александра Кокорина не переходить в аренду в «Сочи».

Если Саша действительно не знал, что его без его ведома отправили в «Сочи», то это по меньшей мере не очень красиво. Считаю, он поступил правильно, отказавшись куда-либо ехать, — цитирует...