ЦСКА обыграл московский «Спартак» в матче по FIFA 20

https://static.news.ru/photo/5f206ad6-7457-11ea-bd32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеканал «Матч ТВ» провёл трансляцию киберспортивного дерби по FIFA 20 между ЦСКА и московским «Спартаком». Командой «красно-синих» управляли Фёдор Чалов и Константин Кучаев, а «красно-белых» — Георгий Джикия и Александр Соболев.

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «армейцев». После завершения онлайн-матча за пульты сели и другие игроки футбольных команд.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за COVID-19.