У Черчесова есть план, как строить игру без Алексея Миранчука и Баринова

https://static.news.ru/photo/a103c838-ed0d-11ea-bcf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как себя чувствуют Роман Нойштедтер и Далер Кузяев, которые на данный момент находятся без постоянной игровой практики из-за отсутствия клубов.

У Нойштедтера и Кузяева всё хорошо, оба в хорошем состоянии, как и Фёдор Кудряшов, который пока не играет. Я доволен, как они отрабатывают в сборной, — сказал Черчесов на пресс-конференции перед матчем Лиги наций с командой Сербии.

Он также рассказал, насколько сильно сказалась на команде травма ключевых игроков в лице Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова.

Мы попробовали несколько вариантов, у нас есть Антон Миранчук, Зелимхан Бакаев, Юрий Газинский, Даниил Фомин. Появился Андрей Мостовой — новое имя. Мы проанализируем тройку и выберем лучшую. Есть игроки, которые не могут сыграть по разным причинам, но в футболе так часто бывает, и мы только желаем поскорее выздороветь и использовать своих игроков максимально правильно. Мы верим в них, — заявил специалист.

Наставник российского коллектива также отметил, что команде будет не хватать зрителей.

Они уже играли без зрителей, но я в таких матчах не участвовал. Со зрителями играть приятнее, особенно учитывая, что последние несколько лет трибуны на матчах сборной заполнялись полностью. Но мы всё равно будем радовать болельщиков, которые будут смотреть встречу по телевизору, — добавил Черчесов.

Россия сыграет в Лиге наций 3 сентября с Сербией, а 6 сентября — с Венгрией. Матч против сборной Сербии пройдёт на «ВТБ Арене», в Москве. Время начала встречи — 21.45.

Главный тренер российской сборной рассказал о выборе правильной тактической модели на игру с сербами, ранее писал NEWS.ru.