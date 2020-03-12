Станислав Черчесов Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС).

Соглашение рассчитано до 30 декабря 2022 года, — сообщается на странице национальной команды в Twitter.

Ранее Черчесов заявил, что сборная России по футболу не намерена опускать планку после домашнего чемпионата мира и старается быть открытой для болельщиков, писалNEWS.ru.

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