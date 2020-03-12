Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС).
Соглашение рассчитано до 30 декабря 2022 года, — сообщается на странице национальной команды в Twitter.
Ð¡ÑÐ°Ð½Ð¸ÑÐ»Ð°Ð² Ð§ÐµÑÑÐµÑÐ¾Ð² Ð¿ÑÐ¾Ð´Ð»Ð¸Ð» ÐºÐ¾Ð½ÑÑÐ°ÐºÑ ÑÐ¾ ÑÐ±Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð¹ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸. Ð¡Ð¾Ð³Ð»Ð°ÑÐµÐ½Ð¸Ðµ ÑÐ°ÑÑÑÐ¸ÑÐ°Ð½Ð¾ Ð´Ð¾ 30 Ð´ÐµÐºÐ°Ð±ÑÑ 2022 Ð³Ð¾Ð´Ð°.— Ð¡Ð±Ð¾ÑÐ½Ð°Ñ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ (@TeamRussia)
Ð£ÑÐ¿ÐµÑ Ð¾Ð², Ð¡ÑÐ°Ð½Ð¸ÑÐ»Ð°Ð² Ð¡Ð°Ð»Ð°Ð¼Ð¾Ð²Ð¸Ñ!
pic.twitter.com/eGWK0P0lFJ March 12, 2020
Ранее Черчесов заявил, что сборная России по футболу не намерена опускать планку после домашнего чемпионата мира и старается быть открытой для болельщиков, писалNEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен