Черчесов победил цены, а футбол не важен

Прошедший день ознаменовался не только традиционной прямой линией с президентом Владимиром Путиным, но и другим событием, которое оказалось в тени этой самой линии, и не факт, что случайно.

Чемпионат Европы для сборной России оказался провальным — последнее место, лишь два забитых гола и целых семь пропущенных (причём в двух матчах). Победных речей тут не произнести, рассказать об уверенности в будущем отечественного футбола не получится, назвать Россию футбольным лидером тоже было бы странно. А потому задача сделать выводы была делегирована техническому комитету Российского футбольного союза (РФС), который не собирался пару лет кряду. Президент же РФС Александр Дюков от оценок и кадровых решений воздерживается по понятным резонам — никому не надо вручать кубок.

Техком РФС — это такой орган, который на самом-то деле действительно уполномочен давать оценку сборной, вот только состав этого комитета и его «оценка» наглядно показали, почему в стране мёртв жанр сатиры.

Начать стоит с того, что благодаря председателю Никите Симоняну средний возраст остальных членов техкома составляет более 70 лет. Самому Никите Павловичу 94, на профессиональном уровне последний раз в футбол он играл в 1959 году, тренировать закончил в 1985-м. Ну да это не страшно, в конце концов, футбол — вещь статичная, страна и устройство государства, как следствие, и спорта, у нас тоже за это время не менялись. И вообще, вон, например, министр Михаил Мурашко на должности врача был 15 лет назад, и ничего, живёт же здравоохранение наше.

Никита Симонян rfs.ru

Но «вернёмся к нашим баранам». Заседание комитета, членом которого также является Станислав Черчесов, постановило, что работа главного тренера сборной признана неудовлетворительной, но комитет выражает ему полное доверие. Что касается остальных вопросов, которые обсуждались, то ясности нет, видимо, почтенные члены видели разные сны или слушали разных людей. Так, например, всё тот же Симонян в стиле начальника транспортного цеха, причём уже из конца этой гениальной сцены, прямо сказал, что обсуждалось ужесточение лимита. Однако уже другой член техкома — Михаил Гершкович — заявил, что таких обсуждений не велось.

Были и другие потрясающие заявления, например, что провал сборной связан с тем, что класс игроков у нас разный и мы по рейтингу слабее Бельгии и Дании. Это, конечно, так, но той же Швейцарии настоящая пропасть в классе не помешала пройти французов. Да и есть ли вообще смысл ехать на какие-либо турниры и назначать каких-то тренеров, если так рассуждать?

Безусловно, Никита Павлович Симонян — достойнейший человек, великий футболист и легенда отечественного футбола. И он, безусловно и без всякой иронии, более чем болеет за российский футбол. Да, можно поиронизировать над его речами, ведь тут он выступал в качестве чиновника, а их у нас, как известно, не жалуют. Но стыдно за это не должно быть, стыдно должно быть тем, кто вопреки своей должности и своим полномочиям вместо чёткой оценки деятельности провалившегося тренерского штаба Черчесова решает прикрыться 94-летней легендой футбола.

Что касается самого Станислава Саламовича, то он свою задачу выполнил — победил высокие цены. А остальное — оно как-то неважно, равно как и сборная. Нас часто открыто шантажировали чиновники от футбола, что, мол, надо болеть, ведь другой сборной России у нас нет. Что ж, теперь нет у нас и этой, будем болеть за клубы. Быть может, даже российские.