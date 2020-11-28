Черчесов отреагировал на сравнение с физруком после критики ЦСКА

https://static.news.ru/photo/76a3fb9e-323b-11eb-8b42-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал заявление футбольного клуба ЦСКА. «Армейцы» заявили, что многие болельщики считают специалиста физруком за нежелание привлекать в сборную новых игроков.

Оскорбление ли слово «физрук»? Это хорошая профессия. Я вообще не вижу никаких проблем, — заявил наставник россиян в эфире телеканала «Россия 24».

24 ноября в интервью телеканалу «Матч ТВ» Черчесов раскритиковал игрока ЦСКА Фёдора Чалова и братьев Алексея и Антона Миранчуков, которые выступают за московский «Локомотив» и итальянскую «Аталанту», за нежелание слушать советы тренерского штаба. Он назвал футболистов «золотым активом», который должен что-то делать.

Высказывания наставника сборной не понравились руководству «армейцев». Они посчитали, что главный тренер оскорбил футболистов, причём по отношению к ЦСКА сделал это не в первый раз. В ЦСКА высказали мнение, что «Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот», и подчеркнули, что не стали бы никогда называть главного тренера физруком в СМИ, несмотря на то что его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся.

Россияне крайне неудачно выступили в Лиге наций, проиграв последние две игры (2:3 с Турцией и 0:5 с Сербией). Неудачный матч в Белграде лишил россиян возможности попасть в сильнейший дивизион турнира. Команда заняла второе место, набрав восемь очков, на первом месте оказалась сборная Венгрии с 11 очками. Из-за поражения сборная России перешла из второй корзины европейской квалификации к чемпионату мира 2022 года в третью, поэтому россияне получат более сильных соперников. Кто будет противостоять сборной, станет известно 7 декабря.

Как писал NEWS.ru, бывший игрок ЦСКА Дмитрий Галямин назвал некорректными слова главного тренера российской команды о Чалове.

Черчесов возглавляет сборную с 2016 года. Под его руководством национальная команда дошла до 1/4 финала домашнего чемпионата мира, на предыдущей стадии обыграв испанцев. Выйти в полуфинал коллективу не позволило поражение от Хорватии в серии пенальти.

Журналисты выяснили, что несколько высокопоставленных лиц из Российского футбольного союза выступают за увольнение Черчесова, якобы вместо него рассматривают работавшего в «Рубине» и «Ростове» Курбана Бердыева.