Черчесов опять ушёл от вопроса про провальную игру сборной России

https://static.news.ru/photo/ca8f908a-2e74-11eb-88ba-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признал провал игры национальной команды против сербов в заключительном матче Лиги наций. Россияне проиграли в Белграде со счётом 0:5.

Был ли жёсткий разговор после матча? Не знаю, что вы имеете в виду под жёстким разговором. После Сербии был короткий монолог, естественно, мы хотели этот не самый простой сезон завершить хорошо, но нам это не удалось. Я не знаю, почему. Я видел состояние игроков. Мы вдесятером играли против турок. После этого не было выбрано идеального сочетания игроков. Нужно сделать чёткий анализ по подготовке, по тренировочному процессу, по подбору игроков — весь комплекс, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

По его словам, после таких игр много слов говорить не надо, потому что ничего не приобретается, кроме негатива.

Это бездарно сыгранный матч, но другое дело — надо посмотреть на себя правильно и сделать выводы. К большому турниру надо подобрать тех игроков и коллектив, которые будут готовы выступать на таком уровне, — добавил он.

Черчесову привели статистику ноябрьских матчей начиная с 2016 года. Стоит отметить, именно в этот месяц нашей сборной по-настоящему не везёт. Команда регулярно проигрывает матчи в последнем месяце зимы.

Если верить статистике, хотя иногда прислушиваться надо, но не верить до конца. Мы сейчас будем про провальные матчи говорить? Футбол — это не только цифры, — заключил тренер.

Вечером 18 ноября национальная команда разгромно проиграла в гостях сборной Сербии 0:5 в решающем матче Лиги наций. Таким образом, сборная России лишилась места во второй корзине при жеребьёвке отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Команда опустилась в третью корзину и получит более сильных соперников. Каких именно, станет известно 7 декабря 2020 года, когда состоится жеребьёвка.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что разгромное поражение сборной России от команды Сербии в матче заключительного тура Лиги наций является «местью» главному тренеру Станиславу Черчесову, писал NEWS.ru.