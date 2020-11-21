Жириновский назвал разгром сборной России от сербов «местью Черчесову»

https://static.news.ru/photo/7f86673c-2cba-11eb-9496-fa163e074e61_660.jpg Фото: Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что разгромное поражение сборной России от команды Сербии в матче заключительного тура Лиги наций является «местью» главному тренеру Станиславу Черчесову.

Во-первых, [Артёма] Дзюбу убрали — команда мстила тренеру, что он вот убрал незаслуженно нашего главного капитана команды. А второе — это состояние души наших граждан. Люди не понимают, за что мы боремся, что мы делаем, — отметил Жириновский в интервью YouTube-каналу «Соловьёв LIVE».

По его словам, в настоящее время российским футболистам не хватает мотивации для победы. Сейчас главным стимулом для них являются деньги.

Интимное видео с Дзюбой появилось в социальных сетях, а также в Telegram-каналах. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас.

В свою очередь главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не стал вызывать Дзюбу на ноябрьские матчи в Лиге наций. 15 ноября сборная проиграла на выезде команде Турции (2:3), а 18 ноября — команде Сербии (0:5).

Ранее NEWS.ru писал, что Жириновский призвал Черчесова не поддаваться влиянию скандала с Артёмом Дзюбой.

По словам политика, невключение футболиста в заявку на ближайшие матчи вышло для России боком.