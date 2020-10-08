Черчесов оценил игру сборной Турции в матче с Германией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил национальную команду Турции, с которыми россиянами предстоит встретиться 11 октября в рамках турнира Лига наций.
Удивил ли счёт в матче Германия — Турция (матч завершился со счётом 3:3 — NEWS.ru)? Почему меня должно что-то удивлять? В Турции чемпионат стартовал давно, поэтому они находятся в другом функциональном состоянии. Вот и результат такой уверенной игры, — сказал Черчесов на послематчевой пресс-конференции.
Как писал NEWS.ru, сборная России потерпела поражение от национальной команды Швеции в контрольном матче. Встреча проходила 8 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен