Черчесов оценил игру сборной Турции в матче с Германией

Удивил ли счёт в матче Германия — Турция (матч завершился со счётом 3:3 — NEWS.ru)? Почему меня должно что-то удивлять? В Турции чемпионат стартовал давно, поэтому они находятся в другом функциональном состоянии. Вот и результат такой уверенной игры, — сказал Черчесов на послематчевой пресс-конференции.