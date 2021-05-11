Черчесов назвал барьеры и «подбарьеры» сборной России на Евро-2020

https://static.news.ru/photo/1ef5a6c4-b263-11eb-aaf9-96000091f725_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал задачи и стоящие перед командой барьеры в преддверии чемпионата Европы.

Сегодня мы одну из своих плановых задач решили — объявили расширенный состав. Теперь все должны быть здоровы и готовы. Дальше — сборы, контрольные матчи. И так по списку. Естественно, мы знаем, с кем играем, когда, какой соперник, наша задача — максимально подготовиться и пройти первый барьер — выйти из группы и дальше. Но в этом барьере есть подбарьеры — Бельгия, Дания, Финляндия, — передаёт слова Черчесова корреспондент NEWS.ru.

Тренер сборной России добавил, что не отказывается от цели выиграть чемпионат Европы. Хотя фаворитом национальная команда не является, есть день икс, когда две команды встречаются друг с другом и выявляют сильнейшего.

Ранее во вторник, 11 мая, был объявлен расширенный состав сборной России для подготовки к Евро-2020. В контрольных матчах подопечные Черчесова сыграют с командами Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).

На Евро-2020 соперниками сборной России по групповому этапу будут команды Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).