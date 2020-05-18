Чемпионат Шотландии по футболу досрочно завершён из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/e7c21bea-9901-11ea-9904-fa163e074e61_660.jpg Фото: SPFL/facebook.com

Шотландская профессиональная футбольная лига (SPFL) объявила о досрочном завершении чемпионата страны из-за пандемии коронавируса.

Решение было единогласно принято всеми 12 клубами, участвующими в турнире. Итоговые места были распределены в соответствии с занимаемым положением команд на момент остановки чемпионата, сообщает пресс-служба SPFL.

Победителем турнира признан «Селтик». Для команды из Глазго эта победа в чемпионате Шотландии стала девятой подряд.