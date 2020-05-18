Футбол

Чемпионат Шотландии по футболу досрочно завершён из-за коронавируса

15:08, 18 мая 2020
Фото: SPFL/facebook.com

Шотландская профессиональная футбольная лига (SPFL) объявила о досрочном завершении чемпионата страны из-за пандемии коронавируса.

Решение было единогласно принято всеми 12 клубами, участвующими в турнире. Итоговые места были распределены в соответствии с занимаемым положением команд на момент остановки чемпионата, сообщает пресс-служба SPFL.

Победителем турнира признан «Селтик». Для команды из Глазго эта победа в чемпионате Шотландии стала девятой подряд.

Ранее ситуация с пандемией COVID-19 привела к тому, что Высшая футбольная лига Бельгии досрочно завершила чемпионат. Сложившаяся на момент остановки турнира таблица была признана итоговой. После досрочного завершения сезона чемпионом 16-й раз в истории стал клуб «Брюгге». Набравшая 70 очков после 29 туров команда получила путёвку в групповой этап Лиги чемпионов, писал NEWS.ru.

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