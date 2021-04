Евро-2020 могут перенести из Дублина

Указание направить соответствующее уведомление дало правительство страны. FAI собирается держать этот вопрос в поле зрения и продолжать постоянную совместную работу с УЕФА.

FAI направила УЕФА письмо с соответствующей информацией. Исполнительный директор объединения Джонатан Хилл рассказал, что ответ ожидается после получения и рассмотрения заявок из всех 12 принимающих городов.

Инсайдер Танкреди Палмери написал в Twitter, что с большой долей вероятности Дублин исключат из списка городов, проводящих матчи Евро-2020.

BREAKING NEWS:



Ireland FA notifies UEFA they won’t be able to guarantee crowd at Euro2021.



Therefore UEFA will very likely remove Dublin from hosting cities and reallocate its games in England