Евро-2020 могут перенести из Дублина

https://static.news.ru/photo/f9947280-97b8-11eb-ab5f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) не может гарантировать УЕФА проведение чемпионата Европы в Дублине со зрителями, сообщили в объединении. Это может привести к переносу матчей из ирландской столицы.

Указание направить соответствующее уведомление дало правительство страны. FAI собирается держать этот вопрос в поле зрения и продолжать постоянную совместную работу с УЕФА.

Все партнёры местной организационной структуры — правительство, FAI, стадион и городской совет Дублина — признают проблемы, связанные с посещаемостью зрителей на арене в связи с запланированным проведением четырёх матчей Евро-2020 этим летом, а также то, что проблемы общественного здравоохранения являются наиболее серьёзными при организации матчей, — говорится на сайте ассоциации.

FAI направила УЕФА письмо с соответствующей информацией. Исполнительный директор объединения Джонатан Хилл рассказал, что ответ ожидается после получения и рассмотрения заявок из всех 12 принимающих городов.

Инсайдер Танкреди Палмери написал в Twitter, что с большой долей вероятности Дублин исключат из списка городов, проводящих матчи Евро-2020.

BREAKING NEWS:



Ireland FA notifies UEFA they wonât be able to guarantee crowd at Euro2021.



Therefore UEFA will very likely remove Dublin from hosting cities and reallocate its games in England — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 7, 2021

Ранее генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, что чемпионат Европы по футболу, который был перенесён на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, состоится в полном объёме, писал NEWS.ru.