Евро-2020 могут перенести из Дублина

https://static.news.ru/photo/f9947280-97b8-11eb-ab5f-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) не может гарантировать УЕФА проведение чемпионата Европы в Дублине со зрителями, сообщили в объединении. Это может привести к переносу матчей из ирландской столицы.
Указание направить соответствующее уведомление дало правительство страны. FAI собирается держать этот вопрос в поле зрения и продолжать постоянную совместную работу с УЕФА.
Все партнёры местной организационной структуры — правительство, FAI, стадион и городской совет Дублина — признают проблемы, связанные с посещаемостью зрителей на арене в связи с запланированным проведением четырёх матчей Евро-2020 этим летом, а также то, что проблемы общественного здравоохранения являются наиболее серьёзными при организации матчей, — говорится на сайте ассоциации.
FAI направила УЕФА письмо с соответствующей информацией. Исполнительный директор объединения Джонатан Хилл рассказал, что ответ ожидается после получения и рассмотрения заявок из всех 12 принимающих городов.
Инсайдер Танкреди Палмери написал в Twitter, что с большой долей вероятности Дублин исключат из списка городов, проводящих матчи Евро-2020.
BREAKING NEWS:
Ireland FA notifies UEFA they wonât be able to guarantee crowd at Euro2021.
Therefore UEFA will very likely remove Dublin from hosting cities and reallocate its games in England
Ранее генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, что чемпионат Европы по футболу, который был перенесён на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, состоится в полном объёме, писал NEWS.ru.