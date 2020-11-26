Бывший врач Марадоны раскритиковал его лечение

https://static.news.ru/photo/552eecdc-3004-11eb-956d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший врач Диего Марадоны Альфред Кахе считает, что легендарного футболиста не лечили должным образом и его следовало оставить в больнице на дополнительное обследование. Накануне стало известно, что Марадона скончался от остановки сердца в возрасте 60 лет.

Рядом с ним должен был постоянно находиться доктор. В ситуации, в которой он оказался, было два важных аспекта: во-первых, операция была логичной или нелогичной; во-вторых, сердечно-сосудистое обследование не было проведено полностью. Диего не лечили должным образом, — цитирует Telefé Noticias Кахе.

Также врач сообщил, что футболист последнее время находился в глубокой депрессии.

Марадона умер 25 ноября. За несколько дней до своей смерти он перенёс операцию после кровоизлияния в мозг. После кончины лучшего футболиста XX века по итогам голосования на официальном сайте ФИФА и лучшего спортсмена в истории Аргентины на родине игрока объявили трёхдневный траур.

Как писал NEWS.ru, адвокат легендарного аргентинского футболиста Диего Армандо Марадоны Матиас Морла на следующий день после смерти игрока рассказал на своей официальной странице в социальной сети о действиях врачей, которых вызвали, чтобы помочь спортсмену.

Юрист назвал ситуацию, которую допустила бригада скорой помощи, «преступным идиотизмом». Морла будет добиваться расследования обстоятельств смерти Марадоны.

Существуют подозрения, что бывшему игроку не была своевременно и должным образом оказана медицинская помощь. По его словам, скорая ехала к Марадоне больше 30 минут. Кроме того, футболист на протяжении 12 часов находился без присмотра врачей, которые были наняты, чтобы наблюдать за его состоянием.