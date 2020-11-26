Адвокат Марадоны назвал действия скорой помощи «преступным идиотизмом»

https://static.news.ru/photo/02c21e64-2fe7-11eb-b01d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mario De Fina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Адвокат легендарного аргентинского футболиста Диего Армандо Марадоны Матиас Морла на следующий день после смерти игрока рассказал на своей официальной странице в социальной сети о действиях врачей, которых вызвали, чтобы помочь спортсмену. Юрист назвал ситуацию, которую допустила бригада скорой помощи, «преступным идиотизмом».

Марадона умер 25 ноября. Ему было 60 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ. За несколько дней до своей кончины Марадона перенёс операцию после кровоизлияния в мозг. После смерти лучшего футболиста XX века по итогам голосования на официальном сайте ФИФА и лучшего спортсмена в истории Аргентины на родине игрока объявили о трёхдневном трауре.

Морла будет добиваться расследования обстоятельств смерти Марадоны. Существуют подозрения, что бывшему игроку не была своевременно и должным образом оказана медицинская помощь.

Скорая помощь ехала больше 30 минут, что является преступным идиотизмом. Это нельзя оставлять незамеченным, я буду просить провести расследование со всеми вытекающими последствиями, — написал юрист в Twitter.

Кроме того, он рассказал, что Марадона на протяжении 12 часов находился без присмотра врачей, которые были наняты, чтобы наблюдать за его состоянием.

Как ранее передавал NEWS.ru, церемония прощания с Диего Армандо Марадоной состоится в резиденции президента Аргентины. Власти не исключают, что траурное мероприятие будет проходить в течение нескольких дней. Об этом стало известно на следующий день после смерти игрока.