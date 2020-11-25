Посетить церемонию прощания с Марадоной сможет примерно миллион человек

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Церемония прощания с легендарным футболистом Диего Армандо Марадоной состоится в резиденции президента Аргентины. Власти не исключают, что траурное мероприятие будет проходить в течение нескольких дней. Об этом стало известно на следующий день после смерти игрока.

Марадона умер 25 ноября. Ему было 60 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ. За несколько дней до своей кончины Марадона перенёс операцию после кровоизлияния в мозг. После смерти лучшего футболиста XX века по итогам голосования на официальном сайте ФИФА и лучшего спотсмена в истории Аргентины на Родине игрока объявили о трёхдневном трауре.

Церемонию прощания с Марадоной будут иметь возможность посетить до миллиона человек. Местные власти прорабатывают организацию траурного мероприятия с учётом пандемии коронавируса, передаёт издание La Nacion.

Марадона признан лучшим игроком в истории чемпионатов мира по версии газеты The Times. Он забил рукой один из самых знаменитых футбольных голов в истории в четвертьфинальном матче мундиаля 1986 года против сборной Англии. Этот случай вошёл в историю как «рука бога».

Как ранее передавал NEWS.ru, стадион «Сан-Паоло», на котором проводит домашние матчи клуб «Наполи», переименуют в честь Диего Марадоны. Об этом заявил мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис.

Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год. В составе клуба он дважды стал чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также выиграл Кубок УЕФА.