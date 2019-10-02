https://static.news.ru/photo/ea8c0550-e508-11e9-a02f-fa163e074e61_660.jpg Игорь Дивеев Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев в преддверии домашнего матча второго тура группового турнира Лиги Европы с испанским «Эспаньолом» заявил, что старается помогать партнёрам по линии обороны, хотя и не считает себя опытным игроком.

Опытный или неопытный — не имеет значения. Просто я провёл уже достаточно много игр за ЦСКА. Так как я центральный защитник, моя задача — помогать игрокам, которые находятся слева или справа от меня, подсказывать им, — сказал Дивеев на предматчевой пресс-конференции.

Также у него поинтересовались, не общался ли он перед игрой с Романом Тугариновым, с которым ранее вместе играл за юношескую сборную России и который сейчас выступает за вторую команду «Эспаньола».

Да, мы с ним играли в юношеской сборной U20, но мы с ним не общались перед предстоящей игрой. Насколько я знаю, он играл за вторую команду «Барселоны», затем перешёл в «Эспаньол». Поскольку мы не общались, никаких секретов этой команды Роман не рассказал. Нам об этом расскажет наш главный тренер Виктор Гончаренко, — отметил Дивеев.

Капитан петербургского «Зенита» Бранислав Иванович накануне матча второго тура Лиги чемпионов заявил, что его команда знает, как обыграть португальскую «Бенфику», писал ранее News.ru.