Бывший нападающий «Барселоны» назвал Месси аутистом

https://static.news.ru/photo/3efe8c98-bc63-11ea-9088-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: Marc Gonzalez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-нападающий футбольного клуба «Барселона» Кристоф Дюгарри посоветовал французскому нападающему Антуану Гризманну не бояться полутораметрового «аутиста» Лионеля Месси.

Гризманн боится полутораметрового ребёнка, который наполовину аутист? Он просто должен дать ему пощечину, если есть проблемы, — приводятся слова Дюгарри в Twitter Actu Foot со ссылкой на RMC Sport.

Антуан Гризманн перешёл из испанского «Атлетико» к каталонцам год назад. В нынешнем сезоне француз сыграл в 43 матчах во всех турнирах и забил 14 голов, сделал 4 голевые передачи.

Ранее NEWS.ru писал, что президент футбольного клуба «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу недоволен игрой французского нападающего 29-летнего Антуана Гризманна и готов рассмотреть вариант с продажей игрока.