Президент «Барселоны» готов расстаться с Гризманном

https://static.news.ru/photo/ef9c4276-bc3f-11ea-986c-fa163e074e61_660.jpg Антуан Гризманн и Жозеп Бартомеу Фото: Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press

Президент футбольного клуба «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу недоволен игрой французского нападающего 29-летнего Антуана Гризманна.

Главу клуба не устраивает результативность игрока и проблема с адаптацией француза в команде, пишет AS. Сообщается, что Бартомеу готов рассмотреть вариант с продажей Гризманна.

Гризманн перешёл из испанского «Атлетико» к каталонцам год назад. В нынешнем сезоне француз сыграл в 43 матчах во всех турнирах и забил 14 голов, сделал 4 голевые передачи.

Ранее руководство «Барселоны» назвало имена шести футболистов, которые точно не покинут команду. Среди них Гризманн. Помимо француза в список неприкасаемых футболистов вошли вратарь Марк-Андре тер Штеген, защитник Жерар Пике, полузащитник Френки де Йонг, нападающие Лионель Месси и Ансу Фати, писал NEWS.ru.