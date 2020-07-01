Президент «Барселоны» готов расстаться с Гризманном

Президент футбольного клуба «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу недоволен игрой французского нападающего 29-летнего Антуана Гризманна.
Главу клуба не устраивает результативность игрока и проблема с адаптацией француза в команде, пишет AS. Сообщается, что Бартомеу готов рассмотреть вариант с продажей Гризманна.
Гризманн перешёл из испанского «Атлетико» к каталонцам год назад. В нынешнем сезоне француз сыграл в 43 матчах во всех турнирах и забил 14 голов, сделал 4 голевые передачи.
Ранее руководство «Барселоны» назвало имена шести футболистов, которые точно не покинут команду. Среди них Гризманн. Помимо француза в список неприкасаемых футболистов вошли вратарь Марк-Андре тер Штеген, защитник Жерар Пике, полузащитник Френки де Йонг, нападающие Лионель Месси и Ансу Фати, писал NEWS.ru.
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