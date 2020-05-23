«Барселона» назвала шесть футболистов, которых не будет продавать

https://static.news.ru/photo/66b7b7fe-9cf2-11ea-89f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcbarcelona/facebook.com

Руководство испанского футбольного клуба «Барселона» назвало имена шести футболистов, которые точно не покинут команду во время летнего трансферного окна.

В список неприкасаемых футболистов вошли вратарь Марк-Андре тер Штеген, защитник Жерар Пике, полузащитник Френки де Йонг и нападающие Лионель Месси, Антуан Гризманн и Ансу Фати. Остальных игроков команды «Барселона» готова продать, сообщает Marca.

Ранее руководство Ла Лиги определилось с датой возобновления чемпионата Испании по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Лига уже уведомила клубы о том, что сезон возобновится 12 июня, писал NEWS.ru.

Также сообщалось, что испанская «Сельта» оштрафовала полузащитника Пионе Систо на €60 тысяч за нарушение карантина. Спортсмен уехал на своём автомобиле в Копенгаген. Клуб не давал согласия на такие действия футболиста.