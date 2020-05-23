«Барселона» назвала шесть футболистов, которых не будет продавать

Руководство испанского футбольного клуба «Барселона» назвало имена шести футболистов, которые точно не покинут команду во время летнего трансферного окна.
В список неприкасаемых футболистов вошли вратарь Марк-Андре тер Штеген, защитник Жерар Пике, полузащитник Френки де Йонг и нападающие Лионель Месси, Антуан Гризманн и Ансу Фати. Остальных игроков команды «Барселона» готова продать, сообщает Marca.
Ранее руководство Ла Лиги определилось с датой возобновления чемпионата Испании по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Лига уже уведомила клубы о том, что сезон возобновится 12 июня, писал NEWS.ru.
Также сообщалось, что испанская «Сельта» оштрафовала полузащитника Пионе Систо на €60 тысяч за нарушение карантина. Спортсмен уехал на своём автомобиле в Копенгаген. Клуб не давал согласия на такие действия футболиста.
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