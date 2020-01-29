Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус планирует подать ответный иск к футбольному клубу.
Это последовательное действие — сначала нужно выиграть иск, потом подать второй, — цитирует Геркуса ТАСС.
Он также отметил, что пока не видел иск против него и не знает, о чём идёт речь.
Геркус стоял у руля «Локомотива» с 2016 по 2018 год. Сначала он занимал должность президента, а позже стал генеральным директором. При нём клуб завоевал Кубок России сезона-2016/2017, а в следующем сезоне стал чемпионом страны.
Как писал NEWS.ru, «железнодорожники» подали в Арбитражный суд Москвы иск к Геркусу на 144,6 млн рублей. Детали иска неизвестны.