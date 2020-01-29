https://static.news.ru/photo/4a21abec-4291-11ea-9422-fa163e074e61_660.jpg Илья Геркус Фото: fclm.ru

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус планирует подать ответный иск к футбольному клубу.

Это последовательное действие — сначала нужно выиграть иск, потом подать второй, — цитирует Геркуса ТАСС.

Он также отметил, что пока не видел иск против него и не знает, о чём идёт речь.

Геркус стоял у руля «Локомотива» с 2016 по 2018 год. Сначала он занимал должность президента, а позже стал генеральным директором. При нём клуб завоевал Кубок России сезона-2016/2017, а в следующем сезоне стал чемпионом страны.

Как писал NEWS.ru, «железнодорожники» подали в Арбитражный суд Москвы иск к Геркусу на 144,6 млн рублей. Детали иска неизвестны.