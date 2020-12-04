Быстров призвал исключить Малкома из основного состава «Зенита»

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Бывший футболист Владимир Быстров заявил, что бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Малком не отрабатывает на поле свою зарплату.

Выступающий ныне в качестве эксперта Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил , что бразилец «ходит по полю пешком». При этом, по словам экс-игрока сборной России, другие футболисты, которые проявляют значительно больше рвения, остаются в запасе.

Быстров призвал тренера «сине-бело-голубых» исключить Малкома из основного состава. При этом эксперт признал, что наставник клуба вряд ли рискнёт оставлять в запасе игрока, которого купили за большие деньги и получающего большую зарплату.

Если ты получаешь больше пяти миллионов, имей совесть и пробегись хоть немного, — эмоционально высказался Быстров.

Малком перешёл в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны» за €40 млн. По данным СМИ, зарплата 23-летнего бразильца в российском клубе составляет €6,5 млн в год, однако директор команды Александр Медведев заявил, что эти данные преувеличены.

Малком сыграл первый матч за «Зенит» в начале августа 2019 года, а в середине месяца получил мышечную травму и выбыл на длительный срок. На поле бразильский легионер вернулся в марте 2020 года.

За недолгое пребывание в составе клуба из Петербурга Малком успел стать чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Он сыграл за «Зенит» 30 матчей, забил пять мячей и сделал пять голевых передач.

Как передавал NEWS.ru, бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин заявил, что Малком — это футболист высокого уровня. Ветеран клуба из Северной столицы добавил, что «таких Малкомов» российскому футболу нужно больше.